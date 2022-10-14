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Spor

El Clasico'nun yayıncısı belli oldu

ispanya La Liga'nın iki köklü kulübü olan Barcelona ve Real Madrid debisi 16 Ekim Pazar günü Santiago Barnebeu stadyumunda oynanacak. El Clasico heyecanı Tivispor aracılığı ile futbolseverler ile buluşacak.

IHA14 Ekim 2022 Cuma 10:05 - Güncelleme:
El Clasico'nun yayıncısı belli oldu
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Tivibu, İspanya La Liga'nın ezeli rakipleri Real Madrid ve Barcelona derbisini ekranlara getiriyor. 16 Ekim saat 17.15'te başlayacak mücadele platformda yer alan S Sport kanalından yayınlanacak.

Türk Telekom'un dijital TV platformu Tivibu, futbolseverlerin heyecanla beklediği El Clasico maçını ekranlara getiriyor. 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan ve bu sezon ikinci sırada yer alan Real Madrid sahasında lider Barcelona'yı ağırlıyor. Karim Benzama, Luka Modric, Toni Kroos gibi yıldız kadroya sahip Real Madrid; Robert Lewandowski, Gavi, Memphis Depay'lı Barcelona'dan liderliği almak için mücadele ediyor. Futbol dünyasının en büyük derbilerinden biri kabul edilen Real Madrid-Barcelona mücadelesi 16 Ekim Pazar günü saat 17.15'te Tivibu platformunda yer alan S Sport'ta ekranlara gelecek.

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