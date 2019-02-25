El İttihad'da Bilic dönemi sona erdi
Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad, teknik direktör Slaven Bilic ile yollarını ayırdı.
Suudi Arabistan'da 21 hafta 15 puan toplayan Al Ittihad, Slaven Bilic'in görevine son verildiğini açıkladı.
Hırvat teknik adamın yerine Şilili teknik adam Jose Luis Sierra'nın getirildiği açıklandı.
Slaven Bilic, Suudi Arabistan'da 16 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı.
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