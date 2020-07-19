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Spor

Elabdellaoui: Henüz Galatasaray'a imza atmadım

Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan ve yakından ilgilendiği Omar Elabdellaoui, transferi hakkında açıklamada bulundu.

19 Temmuz 2020 Pazar 20:27 - Güncelleme: 19 Temmuz 2020 Pazar 20:27
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Galatasaray'ın sağ bek transferi için anlaşmaya vardığı iddia edilen Omar Elabdellaoui'den sıcak açıklama geldi.

Yunan ekibi Olympiakos ile sözleşmesi sona eren Norveçli oyuncunun takım arkadaşlarıyla yaptığı görüşmede Galatasaray konusuna değindiği yazıldı.

"HENÜZ İMZA ATMADIM"

Yunan basınında çıkan haberde Elabdellaoui, arkadaşlarına şu ifadeleri kullandı;

"Türkiye'de veya başka bir yerde ne yazılırsa yazılsın henüz hiçbir yere imza atmadım. Hala önceliğim burada kalmak. Eğer olmazsa gelecek adına bir karar vermem gerekecek ve dostça ayrılacağım."

Sarı kırmızılıların 1.5 milyon euro garanti maaştan 3 yıllık anlaşmaya vardığı iddia edilen Omar Elabdellaoui bu sezon 46 maça çıkarken 1 gol atıp 2 asist yaptı.

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