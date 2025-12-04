İSTANBUL 17°C / 10°C
Spor

Elan Ricardo için karar verildi! Beşiktaş'a geri dönüyor

Beşiktaş'ın sezon başında kiralık olarak gönderdiği Elan Ricardo hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Brezilya Serie B (2. Lig) ekiplerinden Athletico Paranaense, 21 yaşındaki Kolombiyalı oyuncunun kiralık sözleşmesini kısa süre içinde feshetmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

4 Aralık 2025 Perşembe 16:18
Elan Ricardo için karar verildi! Beşiktaş'a geri dönüyor
ABONE OL

Beşiktaş'ın sezon başında kiralık gönderdiği Kolombiyalı orta saha oyuncusu Elan Ricardo, siyah-beyazlılara geri dönüyor.

Beşiktaş, geçtiğimiz sezonun devre arasında 2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Elan Ricardo'yu, daha fazla forma şansı bulması adına bu sezon başında Brezilya Serie B (2. Lig) ekiplerinden Athletico Paranaense'ye kiralık olarak göndermişti.

YALNIZCA 46 DAKİKA OYNAYABİLDİ

Kırmızı-siyahlı ekipte 4 ayı geride bırakan 21 yaşındaki Kolombiyalı orta saha oyuncusu, ligde hiç forma giyemezken kupada ise 2 maçta 46 dakika şans bulabildi.

BEŞİKTAŞ'A DÖNÜYOR!

TMC Radio'dan Monique Vilela'nın haberine göre; Athletico Paranaense, Elan Ricardo'nun kiralık sözleşmesini kısa süre içinde feshedecek.

Ricardo, fesih sonrası Beşiktaş'a dönecek.

