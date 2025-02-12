Elan Ricardo: Kazanmak için mücadele edeceğim

Beşiktaş'ta yeni transfer Elan Ricardo, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Transferi hakkında konuşan Elan Ricardo: "Hayalimi gerçekleştirmemde yardımcı olanlara teşekkür ederim. Taraftarlara mesajım, biz buraya kazanmaya ve başarılı olmaya geldik." dedi.

Rahat olduğu mevkisi hakkında sorulan soruya cevap veren oyuncu, "Orta sahada bütün pozisyonlarda görev alabilirim. Ole Gunnar Solskjaer'in verdiği görev neyse, yaparım. Gelmeden önce Türkiye'de oynayan oyuncularla görüşmedim ama burada olmak gurur. Beşiktaş'ın teklifi beni inanılmaz heyecanlandırdı. Önümüzde kazanmak için ne varsa, kazanmak için mücadele edeceğim." açıklamasını yaptı.

Buradaki baskıyı kaldırabilmesi üzerine sorulan soruyu yanıtlayan genç futbolcu, "Buraya gelmeden önce de üst seviyelerde futbol oynadım. Her şeyin farkındayım. Dünya çapındaki seviyelerde oynamanın ne olduğunu iyi biliyorum. Gelişim için de elimden geleni yapacağım." sözlerini sarf etti.