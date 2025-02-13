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Spor

Elan Ricardo, takımla ilk antrenmanına çıktı

Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak Beşiktaş maçın antrenmanına bugün devam etti. Elan Ricardo siyah beyazlılarda ilk antrenmanına çıktı.

IHA13 Şubat 2025 Perşembe 15:23 - Güncelleme:
Elan Ricardo, takımla ilk antrenmanına çıktı
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Siyah-beyazlıların yeni transferi Elan Ricardo da takımla birlikte ilk idmanına çıktı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Pas ve 5'e 2 çalışmalarıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maçlar sona erdi.

Beşiktaş, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 11.45'te basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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