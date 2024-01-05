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Spor

Elayis Tavşan, İtalya yolcusu!

NEC Nijmegen forması giyen Elayis Tavşan, yeni takımına imza atmaya hazırlanıyor. 22 yaşındaki futbolcunun yeni durağı Hellas Verona oldu.

5 Ocak 2024 Cuma 21:32 - Güncelleme:
Elayis Tavşan, İtalya yolcusu!
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Hellas Verona, NEC Nijmegen forması giyen Elayis Tavşan'ı kadrosuna katıyor.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Verona'nın 22 yaşındaki futbolcuyla 2028 yılına kadar anlaşma sağladığı belirtildi.

Elayis Tavşan'ın NEC Nijmegen ile sözleşmesini tamamlamasının ardından sezon sonunda takıma katılacağı aktarıldı.

1 MİLYON EURO İSTEDİLER

Hellas Verona'nın, Hollanda ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek 22 yaşındaki futbolcu için Nijmegen'e düşük bir bonservis bedeli ödemeyi ve genç oyuncuyu devre arasında takıma dahil etmesinin de ihtimaller içinde kaydedildi.

Haberde; Nijmegen'in, eğer Verona 6 ay önceden Elayis'i kadrosuna katmak isterse 1 milyon euro civarında bir talebi olacağı ifade edildi.

Hücum hattında ve kanatlarda forma giyen Elayis Tavşan, bu sezon çıktığı 10 resmi maçta 3 gol 3 asistlik performans sergiledi.

  • Elayis Tavşan
  • NEC Nijmegen
  • Hellas Verona

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