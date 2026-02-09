İSTANBUL 11°C / 5°C
Spor

Elazığ GSK hentbol takımı 7'de 7 yaptı

Elazığ GSK ligde 7'de 7 yaparak yoluna namağlup devam etti.

9 Şubat 2026 Pazartesi 15:32
Elazığ GSK hentbol takımı 7'de 7 yaptı
ABONE OL

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü Hentbol Takımı, Doğukent Spor Salonu'nda Urfa Yurdum Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi baştan sona üstün götüren Elazığ ekibi sahadan 59-30'luk net bir galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Elazığ GSK ligde 7'de 7 yaparak yoluna namağlup devam etti ve playofflara katılmayı garantiledi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Doğukent Spor Salonu'nda elde edilen bu farklı galibiyetten dolayı hentbol takımımızı, antrenörlerimizi ve kulüp yönetimimizi tebrik ediyoruz. Ligde yedide yedi yaparak playofflara yükselen takımımız bizleri ayrıca gururlandırmıştır. Elazığ'da sporu geliştirmek ve gençlerimizi desteklemek adına çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir" denildi.

