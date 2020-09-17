Elazığ'ın hentbol takımında 7 kişide Covid-19 çıktı

IHA 17 Eylül 2020 Perşembe 13:57 - Güncelleme: 17 Eylül 2020 Perşembe 13:57

Kadınlar Hentbol Süper Lig ekibi Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı sporcuları ve teknik heyetinde koronavirüse rastlandı.

Konu üzerine açıklama yapan Kulüp Antrenörü İsmail Bayraktar, "Bir sporcunun öksürük ve boğaz ağrısından dolayı sağlık sponsorumuz Medical Park Hastanesinde tedaviye gönderdik. Sağlık açısından tüm takımı teste soktuk. Bunun sonucunda 5 sporcumuzda ve 2 antrenörümüz de pozitif vakaya rastlandı. Bunlar Sağlık Bakanlığı tarafından karantinaya alınırken bizlerde takım olarak alt yapılarda dahil herkesi evinde izole ettirdik. Başta sporcularım ve aileleri olmak üzere tüm hastalara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Antrenmanlarımızı 22 Eylül Salı gününe kadar durdurduk. Haftaya da duruma göre çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.