28 Nisan 2026 Salı / 12 Zilkade 1447
  • Elazığspor, 21 futbolcuyla Adana'ya gitti
Spor

Elazığspor, 21 futbolcuyla Adana'ya gitti

Adana 01 FK ile deplasmanda oynanacak olan play-off 1. tur ilk maçı için Elazığspor, Adana'ya gitti.

IHA28 Nisan 2026 Salı 12:02 - Güncelleme:
Elazığspor, 21 futbolcuyla Adana'ya gitti
Nesine 2. Lig Play-Off 1. Tur ilk maçında perşembe günü Adana 01 FK ile deplasmanda karşılaşacak olan Seza Çimento Elazığspor, 21 futbolcuyla Adana'ya gitti. Teknik Direktör Erkan Sözeri'nin 21 kişilik maç kadrosunda sakatlıkları devam eden Fuat Bavuk ile Çağlayan Menderes yer almadı.

Maç kadrosunda; Furkan Köse, Hakan Canbazoğlu, Yusuf Ayaz, Mehmet Yılmaz, Haluk Mustafa Tan, Ercan Coşkun, Süleyman Özdamar, Sakıb Aytaç, Muhammet Berat Sağlam, Mikail Koçak, Hakan Yavuz, Burak Altıparmak, Ali Altınöz, Maksut Taşkıran, Erkan Eyibil, Samed Ali Kaya, Halil İbrahim Sönmez, Sertaç Çam, Ömer Çakı, Enes Soy, Kerem Şenyüz yer aldı.

