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Spor

Elazığspor 31 maçtır namağlup

Çimentaş Elazığspor, 2. Lig Kırmızı Grup'taki 5. haftada Giresunspor'u 2-0 yenerek yenilmezlik serisini 31 maça çıkardı.

2 Ekim 2024 Çarşamba 17:58 - Güncelleme:
Elazığspor 31 maçtır namağlup
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Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 5. haftada Giresunspor'u deplasmanda 2-0 yenen Çimentaş Elazığspor yenilmezlik serisini 31 maça çıkardı.

En son mağlubiyetini geçen yıl TFF 3. Lig'de mücadele ederken 5. haftada 1-0'lık skorla Velimeşespor karşısında yaşayan Çimentaş Elazığspor, daha sonra çıktığı 31 müsabakada 23 galibiyet, 8 beraberlik elde etti.

Çimentaş Elazığspor Teknik Direktörü Bülent Yenihayat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl takımın başına geçtikten sonra hiç mağlubiyet yaşamadıklarını söyledi.

Yönetimin sağlıklı bir çalışma ortamı sunduğunu anlatan Yenihayat, kulüpte fiziki şartların da iyi olduğunu belirtti.

Taraftarın da yanlarında olduğunu aktaran Yenihayat, "Bu da bize itici güç oluyor. Geçen seneden kadroda kalan oyuncularımız var. Oyunu devam ettirebilmek adına 15 yeni transfer yaptık. İyi bir takıma sahibiz. Takımın arkadaşlığı çok iyi. Bu da bizim saha içerisinde vermek istediklerimizi aslında kolaylaştırıyor. Oyuncular biz ne istesek sahada ona gayret ediyorlar. Başarı da bunun beraberinde geliyor." ifadelerini kullandı.

2. Lig'e iyi başladıklarını vurgulayan Yenihayat, 5 maçta, 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldıklarını dile getirdi.

Ligde bu şekilde yollarına devam etmek istediklerini aktaran Yenihayat, şunları kaydetti:

"Ortada herkesin konuştuğu bir seri var. Ama biz ona takılmıyoruz. Yani o seri bizim ilk hedefimiz değil. Hedefimiz ligin sonunda şampiyon olmak ve bir üst lige çıkmak. Bu doğrultuda çalışıyoruz. Bu hafta da Menemen FK ile oynayacağız. Onlar da grupta yenilmeyen takımlardan, aynı puandayız. Averajla bizim önümüzdeler. İç sahada onları yenmek istiyoruz. Kazandığımız zaman lider olacağız. Çalışmalara başladık."

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