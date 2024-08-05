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Spor

Elazığspor, Alper Potuk'da sona yaklaştı

Dış transferde gaza basan Elazığspor, Türk futbolunun yakından tanıdığı Alper Potuk'u da renklerine bağlamak üzere.

IHA5 Ağustos 2024 Pazartesi 17:25 - Güncelleme:
Elazığspor, Alper Potuk'da sona yaklaştı
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Çimentaş Elazığspor, dış transferde yıldız isimlerle anlaşma zemini arıyor. Kerim Frei transferinde mutlu sona ulaşan bordo-beyazlı ekip, Türk futbolunun yakından tanıdığı eski Fenerbahçeli Alper Potuk'la da anlaşmak üzere. Son olarak Kuzey Makedonya 1. Lig ekibi Gostivar'da forma giyen 34 yaşındaki yıldız 2009 yılında Eskişehirspor'la ismini Türk futboluna duyurdu. Daha sonra Fenerbahçe, MKE Ankaragücü ve Çaykur Rizespor formaları giyen Alper Potuk, geçtiğimiz sezon Makedonya'da 27 maça çıkarak 7 gol, 2 asistlik performans gösterdi. Merkez 10 numara mevkiinin yanı sıra kanatlarda da forma giyen 34 yaşındaki yıldız oyuncu 299'u süper lig olmak üzere 446 resmi maçta 33 gol, 56 asistle oynadı. Alper Potuk 16 kez de A Milli takımının formasını giydi.

Kerim Frei'nin ardından adından söz ettirecek bir isimle daha anlaşmak üzere bordo-beyazlı ekip, Elazığ'a davet ettiği oyuncuyla maddi konularda uzlaştığı takdirde resmi sözleşme imzalayacak.

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