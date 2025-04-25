Elazığspor-Beyoğlu Yeni Çarşı karşılaşması canlı yayınlanacak

Elazığspor'un deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı ile oynayacağı maç Elazığspor Youtube Katıldan canlı yayınla ekranlara getirilecek.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grubun 33. haftasında Çimentaş Elazığspor deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşı karşıya gelecek. Maç için İstanbul'da yoğun bir taraftar desteğiyle sahaya çıkacak olan Elazığspor, maça gelemeyecek olan taraftarlarını da mağdur etmedi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre pazar günü saat 15.00'da Maltepe Hasan Doğan Stadında oynanacak olan maç Elazığspor Youtube Katıldan canlı olarak yayınlanacak.