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Spor

Elazığspor, Fırat Gül ile prensipte anlaşmaya vardı

Elazığspor, teknik direktör Bülent Yenihayat'la yollarını ayırmasının ardından yeni hoca arayışlarına hızla başladı. Bu süreçte, son olarak Kastamonuspor'u çalıştıran Fırat Gül'le anlaşmaya varıldı.

IHA28 Mart 2025 Cuma 12:22 - Güncelleme:
Elazığspor, Fırat Gül ile prensipte anlaşmaya vardı
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Elazığspor'da teknik direktör Bülent Yenihayat'la yolların ayrılması sonrası yeni hoca için arayışlara vakit kaybedilmeden başlanıldı.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grubun 29. haftasında deplasmanda karşılaştığı ligin son sıralarında bulunan Diyarbekirspor'a 2-1 yenilerek şampiyonluk şansını azaltan, yeni hedef olarak Play-Offları belirleyen Elazığspor'da Bülent Yenihayat'ın ardından yeni teknik direktör arayışları devam ediyor. Gündemine birçok ismi alan bordo-beyazlılar son olarak Kastamonuspor'u çalıştıran Fırat Gül'de karar kıldı ve genç teknik adamı Elazığ'a çağırdı. 2022-2023 sezonunda Kocaelispor ile şampiyonluk sevinci yaşayan Gül, Boluspor, Akhisarspor, Adanaspor, Kocaelispor ve son olarak Kastamonuspor gibi takımları çalıştırdı.

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