Elazığspor için PFDK kararı

Elazığspor, 68 Aksarayspor maçındaki saha olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi.
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 24. hafta erteleme maçında Motolux 68 Aksarayspor'u 3-1 mağlup eden Elazığspor, maçta yaşanan saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Hukuk Müşavirliğince 3 Nisan 2024 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna yapılan sevk raporunda, "Çimentaş Elazığspor Kulübünün 2 Nisan 2025 tarihinde oynanan Çİmentaş Elazığspor Motolux 68 Aksarayspor Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" denildi.