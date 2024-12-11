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Spor

Elazığspor: İstifa etmediler, görevlerine son verildi

Elazığspor'da dün teknik heyette yaşanan hareketlilik üzerine bordo-beyazlı kulüp bir açıklama yaptı.

IHA11 Aralık 2024 Çarşamba 09:34 - Güncelleme:
Elazığspor: İstifa etmediler, görevlerine son verildi
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Elazığspor'da dün teknik heyette hareketli saatler yaşandı. Takımın yardımcı antrenörü Mustafa Tura, kaleci antrenörü Erdal Albayrak ve analizatör Ümit Barış Ant görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı. Akşam saatlerinde ise Elazığspor Kulübü bir açıklama yaparak, teknik direktör Bülent Yenihayat'ın kararı doğrultusunda, teknik ekipte yer alan yardımcı antrenörler Mustafa Tura, Erdal Albayrak ve Ümit Barış Ant ile yolların ayrıldığı duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, söz konusu isimlerin görevden alındığı belirtilirken, istifa gibi bir durumun söz konusu olmadığı ifade edildi.

Kulüp yönetimi açıklamasında, "Elazığspor'un çıkarları her şeyin üzerindedir ve kulübümüzün düzenini bozmaya yönelik hiçbir duruma izin verilmeyeceğini bir kez daha vurgularız. Elazığspor'un hedeflerine emin adımlarla ilerlemesi en büyük önceliğimizdir" ifadelerini kullandı.

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