İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ocak 2025 Pazartesi / 7 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,3488
  • EURO
    36,6325
  • ALTIN
    2991.72
  • BIST100
    10087.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Elazığspor kalecisini Süper Lig'den buldu
Spor

Elazığspor kalecisini Süper Lig'den buldu

Elazığspor, Süper Lig ekibi Samsunspor forması giyen kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım'la anlaştı.

IHA6 Ocak 2025 Pazartesi 12:29 - Güncelleme:
Elazığspor kalecisini Süper Lig'den buldu
ABONE OL

Nesine 2. Lig'de ara dönem hazırlıklarına Antalya'da devam eden Elazığspor, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor forması giyen kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım'la anlaştı. Takımın sıkıntı çektiği mevkilerin başında gelen kaleci pozisyonu için transfer yapan bordo-beyazlılar, Süper Lig patentli eldiveni Antalya kampına dahil etti.

1990 Diyarbakır doğumlu olan Muammer Zülfikar, Türk Telekomspor'da başlayan kariyerinde Vanspor, Mersin İdman Yurdu, Kayserispor, Sivasspor ve son olarak Samsunspor formaları giydi. Tecrübeli oyuncu bu sezon süre almadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.