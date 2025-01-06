Elazığspor kalecisini Süper Lig'den buldu

Nesine 2. Lig'de ara dönem hazırlıklarına Antalya'da devam eden Elazığspor, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor forması giyen kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım'la anlaştı. Takımın sıkıntı çektiği mevkilerin başında gelen kaleci pozisyonu için transfer yapan bordo-beyazlılar, Süper Lig patentli eldiveni Antalya kampına dahil etti.

1990 Diyarbakır doğumlu olan Muammer Zülfikar, Türk Telekomspor'da başlayan kariyerinde Vanspor, Mersin İdman Yurdu, Kayserispor, Sivasspor ve son olarak Samsunspor formaları giydi. Tecrübeli oyuncu bu sezon süre almadı.