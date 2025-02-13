Elazığspor, liderle farkı eritiyor

Şampiyonluk mücadelesi veren Çimentaş Elazığspor, Nesine 2. Lig Kırmızı Grubun 22. haftasında çarşamba günü konuk ettiği Giresunspor'u 5-0 yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı. Zirve mücadelesinin iyice kızıştığı grupta 68 Aksarayspor ile Serik Belediyespor'un puan kaybetmesiyle Elazığspor zirveye bir adım daha yaklaştı. Gakgoşlar, Motolux 68 Aksarayspor ile farkı 6'ya Serik Belediyespor ile 5'e indirerek şampiyonluk mücadelesine devam dedi.

45 puanla 3. sırada yer alan Elazığspor, grubun 23. haftasında deplasmanda Menemen FK ile karşılaşacak.