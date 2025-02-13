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Spor

Elazığspor, liderle farkı eritiyor

Nesine 2. Lig Kırmızı Grupta zirve mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Elazığspor Giresunspor'u 5-0 yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı ve liderle puan farkını eritti.

IHA13 Şubat 2025 Perşembe 14:53 - Güncelleme:
Elazığspor, liderle farkı eritiyor
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Şampiyonluk mücadelesi veren Çimentaş Elazığspor, Nesine 2. Lig Kırmızı Grubun 22. haftasında çarşamba günü konuk ettiği Giresunspor'u 5-0 yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı. Zirve mücadelesinin iyice kızıştığı grupta 68 Aksarayspor ile Serik Belediyespor'un puan kaybetmesiyle Elazığspor zirveye bir adım daha yaklaştı. Gakgoşlar, Motolux 68 Aksarayspor ile farkı 6'ya Serik Belediyespor ile 5'e indirerek şampiyonluk mücadelesine devam dedi.

45 puanla 3. sırada yer alan Elazığspor, grubun 23. haftasında deplasmanda Menemen FK ile karşılaşacak.

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