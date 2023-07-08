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Spor

Elazığspor, Mikail Koçak'ı kadrosuna kattı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta yer alan Elazığspor, başarılı ön libero Mikail Koçak'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

IHA8 Temmuz 2023 Cumartesi 00:25 - Güncelleme:
Elazığspor, Mikail Koçak'ı kadrosuna kattı
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Elazığspor, ön libero Mikail Koçak ile anlaştı.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta yeni sezonda şampiyonluğa koşacak bir kadro oluşturmak isteyen Elazığspor, ikinci transferini resmileştirdi. Daha önce Karşıyaka'dan stoper Metin Peker'i renklerine bağlayan bordo-beyazlılar, son olarak Çankaya FK forması giyen ön libero Mikail Koçak'ı da renklerine bağladı.

1993 Fransa doğumlu olan Mikail, Keçiörengücü'nde başlayan futbol kariyerinde Osmanlıspor, Bugsaşspor, Etimesgut Belediyespor, Manisa FK, Düzcespor ve Çankaya FK formaları giydi. Geçtiğimiz sezon TFF 3. Lig 3. Grup'ta 29 maçta forma giyen Mikail Koçak, kariyeri boyunca ise 275 maça çıktı.

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