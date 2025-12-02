İSTANBUL 15°C / 8°C
  • Elazığspor, Mustafa Sarıgül'e veda etti
Spor

Elazığspor, Mustafa Sarıgül'e veda etti

Elazığspor'da Mustafa Sarıgül'le yolların ayrılması resmiyet kazandı ve kulüp tarafından bir teşekkür mesajı yayımlandı.

IHA2 Aralık 2025 Salı 17:10 - Güncelleme:
Elazığspor, Mustafa Sarıgül'e veda etti
Nesine 2. Lig Beyaz Grup ekibi Elazığspor'da Mustafa Sarıgül dönemi resmen sona erdi. Kulüp tarafından yayımlanan paylaşımla tecrübeli teknik adama emeklerinden dolayı teşekkür edildi.

Elazığspor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbol A Takımımızın teknik direktörlük görevini yürüten Mustafa Sarıgül ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Kendisine ve ekibine bugüne kadar kulübümüze vermiş oldukları emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."

