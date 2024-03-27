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Spor

Elazığspor PFDK'ya sevk edildi

Elazığspor, Kelkit Hürriyetspor maçındaki talimatlara aykırı hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi.

IHA27 Mart 2024 Çarşamba 12:43 - Güncelleme:
Elazığspor PFDK'ya sevk edildi
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TFF 3. Lig 2. Grubun 25. haftasında Elazığ Atatürk Stadyumunda oynanan ve Elazığspor'un 2-1 kazandığı Kelkit Hürriyetspor maçındaki aykırı hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi. Hukuk Müşavirliğince 26 Mart 2024 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna yapılan sevk raporunda, 'Elazığspor Kulübü, 24 Mart 2024 tarihinde oynanan Elazığspor-Kelkit Hürriyet Spor Kulübü TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki talimatlara aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 46. maddesi ile 2023-2024 Sezonu TFF 3. Lig Müsabakaları Statüsünün 8/3 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir' denildi.

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