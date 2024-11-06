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Spor

Elazığspor, PFDK'ya sevk edildi

Elazığspor, Ankara Demirspor maçında taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat eyleminden ötürü PFDK'ya sevk edildi.

IHA6 Kasım 2024 Çarşamba 14:44 - Güncelleme:
Elazığspor, PFDK'ya sevk edildi
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Nesine 2. Lig Kırmızı Grubun 10. haftasında Elazığ Atatürk Stadyumu'nda oynanan ve Elazğspor'un 3-2 kazandığı Ankara Demirspor maçında taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat eyleminden ötürü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Cezası nedeniyle Arnavutköy Belediyespor maçını seyircisiz oynayan bordo-beyazlılar, seyircisine kavuştuğu ilk maçta yine ceza alacak.

Hukuk Müşavirliğince 5 Kasım 2024 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporunda, 'Çimentaş Elazığspor Kulübünün 3 Kasım 2024 tarihinde oynanan Çimentaş Elazığspor-Ankara Demirspor Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" denildi.

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