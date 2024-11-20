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Spor

Elazığspor, PFDK'ya sevk edildi

Elazığspor, hafta sonu oynanan Diyarbekirspor maçında yaşanan olaylardan ötürü PFDK'ya sevk edildi.

IHA20 Kasım 2024 Çarşamba 14:17 - Güncelleme:
Elazığspor, PFDK'ya sevk edildi
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Nesine 2. Lig Kırmızı Grubun 12. haftasında Çimentaş Elazığspor, Diyarbakırspor'u ağırladı. 0-0 biten maçta 2 puan kaybeden, üstüne Burhan'ın sakatlığıyla demoralize olan bordo-beyazlı ekip, bir de PFDK'ya sevk edildi. İki sebepten ötürü PFDK'ya sevk edilen bordo-beyazlılar, ceza alacak.

Hukuk Müşavirliğince 19 Kasım 2024 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna yapılan sevk raporunda "Çimentaş Elazığspor Kulübü'nün 17 Kasım 2024 tarihinde oynanan Çimentaş Elazığspor - Diyarbekirspor Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 53. maddesi uyarınca ve 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" denildi.

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