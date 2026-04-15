Elazığspor, PFDK'ya sevk edildi

Seza Çimento Elazığspor, Merkür Jet Erbaaspor maçındaki 'çirkin ve kötü tezahürat' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Hukuk Müşavirliği'nce 14 Nisan 2026 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporunda; "Seza Çimento Elazığspor Kulübü'nün 12.04.2026 tarihinde oynanan Seza Çimento Elazığspor-Merkür Jet Erbaaspor, Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" denildi.