Spor

Elazığspor - Şanlıurfaspor maç biletleri satışta

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 28. haftasında oynanacak Elazığspor - KT Şanlıurfaspor maçının biletleri satışa çıktı.

25 Şubat 2026 Çarşamba 15:45
TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 28. Haftası'nda Pazar günü Elazığ Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan Seza Çimento Elazığspor - Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor maçı biletleri satışa sunuldu. Elazığspor yönetimi tarafından bilet fiyatları, "Vip B/C 1000 TL, Kapalı Tribün 200 TL, Maraton 100 TL, Misafir Tribünü 130 TL" şeklinde belirlendi.

Elazığspor kulübünden yapılan yazılı açıklamada; "Taraftarlarımız online veya Passo Mobil Uygulaması üzerinden satın alabilirler. Kağıt bilet satışı Elazığspor Store (Atatürk Stadyumu Altı) ve Elysium AVM 2. katında bulunan Elazığspor Store şubesinde başlamıştır" denildi.

