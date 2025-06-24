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Spor

Elazığspor teknik direktörü Fırat Gül: O kupa bu şehre gelecek

Elazığspor teknik direktörü Fırat Gül, bu sezon da şampiyonluk mücadelesi vereceklerini ifade etti.

IHA24 Haziran 2025 Salı 10:13 - Güncelleme:
Elazığspor teknik direktörü Fırat Gül: O kupa bu şehre gelecek
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Elazığspor'un yeni sezon için yeniden anlaşma sağladığı teknik direktör Fırat Gül açıklamalarda bulundu. 'O kupa bu şehre gelecek' diyen tecrübeli çalıştırıcı Gül, 'Geçtiğimiz sezon bu şehir, bir hayale inandı ve o hayalin etrafında kenetlendi. Ne yazık ki, nasıl dışarıda bırakıldığımızı herkes gördü, herkes yaşadı. Bu şehir çok daha iyisini hak ediyor. Ben ve ekibim bunun bilincindeyiz. Elazığ'a bir sözümüz var o kupa bu şehre gelecek. Bu yolda kimseden bir beklentimiz yok, sadece adalet istiyoruz. Biz mücadelemizi alın teriyle, yüreğimizle vereceğiz. Biz, şampiyon olmak için oynayacağız" diye konuştu.

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