Elazığspor teknik direktörü Fırat Gül: O kupa bu şehre gelecek

Elazığspor'un yeni sezon için yeniden anlaşma sağladığı teknik direktör Fırat Gül açıklamalarda bulundu. 'O kupa bu şehre gelecek' diyen tecrübeli çalıştırıcı Gül, 'Geçtiğimiz sezon bu şehir, bir hayale inandı ve o hayalin etrafında kenetlendi. Ne yazık ki, nasıl dışarıda bırakıldığımızı herkes gördü, herkes yaşadı. Bu şehir çok daha iyisini hak ediyor. Ben ve ekibim bunun bilincindeyiz. Elazığ'a bir sözümüz var o kupa bu şehre gelecek. Bu yolda kimseden bir beklentimiz yok, sadece adalet istiyoruz. Biz mücadelemizi alın teriyle, yüreğimizle vereceğiz. Biz, şampiyon olmak için oynayacağız" diye konuştu.