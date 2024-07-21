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Spor

Elazığspor yeni transferini duyurdu

Gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Elazığspor, Başakşehir FK'dan forvet Muhammet Arslantaş'ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

IHA21 Temmuz 2024 Pazar 10:03 - Güncelleme:
Elazığspor yeni transferini duyurdu
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Elazığspor dış transfer çalışmaları kapsamında 3. imzasını attırdı.

Çimentaş Elazığspor İskenderunspor'dan stoper Ali Keten ve 52 Orduspor FK'dan kanat oyuncusu Yusuf Mert Tunç'un ardından Başakşehir FK'dan forvet Muhammet Arslantaş'ı renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, bonservisi İstanbul Başakşehir FK'de bulunan son olarak GMG Kastamonuspor forması giyen 2000 doğumlu forvet Muhammet Arslantaş'ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Kendisine ve camiamıza hayırlı olmasını diler, bordo beyazlı formamız altında başarılar dileriz" denildi.

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