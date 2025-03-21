İSTANBUL 10°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mart 2025 Cuma / 22 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0153
  • EURO
    41,4846
  • ALTIN
    3708.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Elazığspor'a ihtar: Yenihayat'a 2 maç ceza
Spor

Elazığspor'a ihtar: Yenihayat'a 2 maç ceza

PFDK, Elazığspor teknik direktörü Bülen Yenihayat'a 2 maç ceza verdi.

IHA21 Mart 2025 Cuma 14:54 - Güncelleme:
Elazığspor'a ihtar: Yenihayat'a 2 maç ceza
ABONE OL

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ankara Demirspor maçındaki olaylardan ötürü Elazığspor'a ihtar cezası verirken teknik direktör Bülent Yenihayat'a da 2 maç ceza verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Elazığspor'a ve teknik direktör Bülent Yenihayat'a Ankara Demirspor maçındaki eylemler nedeniyle ceza verdi. Bordo-beyazlı kulübe ihtar, teknik direktör Yenihayat'a 2 maç ceza veren PFDK, Kulüp Medya Sorumlusu Yusuf Mert Karadaş'a 21 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. PFDK'nın 20 Mart 2025 tarih ve 48 sayılı toplantısında aldığı kararlarda, "Çimentaş Elazığspor Kulübü'nün, 16 Mart 2025 tarihinde oynanan Ankara Demirspor-Çimentaş Elazığspor Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Çimentaş Elazığspor Kulübü teknik sorumlusu Bülent Yenihayat'ın, rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13 bin 500 lira para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Çimentaş Elazığspor Kulübü görevlisi Yusuf Mert Karadaş'ın, müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-c maddesi uyarınca 21 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.