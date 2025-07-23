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Spor

Elazığspor'da 2. etap kampı sona erdi

Seza Çimento Elazığspor'da ikinci etap kamp çalışmaları sona erdi.

IHA23 Temmuz 2025 Çarşamba 16:41 - Güncelleme:
Elazığspor'da 2. etap kampı sona erdi
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TFF 2. Lig Beyaz Grupta şampiyonluk mücadelesi verecek olan Seza Çimento Elazığspor'da yeni sezon hazırlıklarının 2. etabı yapılan tek idmanla tamamlandı. Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını da ilk etap gibi kendi tesislerinde gerçekleştiren bordo-beyazlılar, 3. etap kampı için Erzurum'a gidecek. Bordo-beyazlılar'da ikinci etap kampı sonrası futbolculara ve teknik heyete 4 günlük izin verildi.

4 günlük izin sonrası Elazığspor, 27 Temmuzda 3. etap kamp çalışmalarını Erzurum Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde gerçekleştirecek. Elazığspor son etap kampında ağırlıklı olarak hazırlık maçları yapacak.

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