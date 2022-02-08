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Spor

Elazığspor'da 4 imza birden

TFF 3. Lig takımlarından Elazığspor, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Emre Yıldız, Recep Yurdakul ve Muhammet Çelik'i kadrosuna kattı.

IHA8 Şubat 2022 Salı 00:03 - Güncelleme: 8 Şubat 2022 Salı 00:03
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Elazığspor, ara transfer döneminin tamamlanmasına sayılı saatler kala anlaşma sağladığı 4 futbolcuyla daha sözleşme imzaladı.

TFF 3. Lig ekiplerinden Elazığspor'da ara transfer döneminin tamamlanmasına sayılı saatler kala transfer hareketliliği yaşanıyor. Daha önce kadrosuna 6 takviye yapan bordo-beyazlılar, akşam saatlerinde 4 futbolcuyu daha resmen kadrosuna kattı. Kulüp Başkanı Serkan Çayır'ın hazır bulunduğu törende Pazarspor'dan stoper Muhammet Ensar Çavuşoğlu ile 1.5, Beşiktaş'tan ofansif orta saha Emre Yıldız ile 1.5, Gençlerbirliği'nden sol bek Recep Yurdakul ile 2.5 ve Zonguldak Kömürspor'dan sol kanat Muhammet Çelik ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

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