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Spor

Elazığspor'da 8 kişide koronavirüs çıktı

TFF 2. Lig takımı Elazığspor'da 6'sı futbolcu, 8 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

AA08 Eylül 2020 Salı 14:25 - Güncelleme: 08 Eylül 2020 Salı 14:25
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TFF 2. Lig takımlarından Elazığspor, 6'sı futbolcu 8 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Bolu'nun Gerede ilçesinde kamp çalışması yapan kafileye İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince Kovid-19 testi yapıldığı belirtildi.

Yapılan PCR testi sonucunda 6 futbolcu ile teknik heyetteki 2 kişinin test sonucunun pozitif çıktığı kaydedilen açıklamada, klinik şikayeti olmayan 8 kişi için tedavi ve izolasyon süreci başlatılarak gerekli önlemlerin alındığı bildirildi.

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