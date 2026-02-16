İSTANBUL 20°C / 12°C
Spor

Elazığspor'da Adem Çağlayan dönemi sona erdi

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Elazığspor, Teknik Direktör Adem Çağlayan'la yollarını resmen ayırdı.

16 Şubat 2026 Pazartesi 12:49
Elazığspor'da Adem Çağlayan dönemi sona erdi
TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 26. haftası'nda konuk ettiği Karacabey Belediyespor'a 2-1 yenilen Elazığspor'da teknik direktör Adem Çağlayan'la yollar ayrıldı. Ayrılığa ilişkin bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada; "Profesyonel Futbol A Takımımızın teknik direktörlük görevini yürüten Adem Çağlayan ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Kendisine ve teknik ekibine kulübümüze verdikleri emek ve katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyer yolculuklarında başarılar dileriz" denildi.

