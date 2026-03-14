  • Elazığspor'da Ankaraspor maçı öncesi kadroda dört eksik
Spor

Elazığspor'da Ankaraspor maçı öncesi kadroda dört eksik

TFF 2.Lig Beyaz Grup 29.haftasında Elazığspor, deplasmanda Ankaraspor'un konuğu olacak. Mücadele öncesinde bordo-beyazlı ekipte üçü cezalı biri sakat olmak üzere dört eksik bulunuyor.

IHA14 Mart 2026 Cumartesi 14:04 - Güncelleme:
Elazığspor'da Ankaraspor maçı öncesi kadroda dört eksik
Elazığspor'da, Ankaraspor maçı kamp kadrosu açıklanırken, 3 oyuncu sakatlıkları, bir oyuncu ise cezası nedeniyle kadroda yer almadı.

Elazığspor sağlık heyetinden yapılan yazılı açıklamada; "Profesyonel futbolcumuz Fuat Bavuk'un Muğlaspor müsabakasında yüz bölgesine aldığı darbe sonrası yapılan klinik ve radyolojik değerlendirmelerde deplase nazal fraktür tespit edilmiş olup gerekli redüksiyon işlemi gerçekleştirilmiştir. Oyuncumuzun tedavi ve takip süreci kulübümüz sağlık ekibi tarafından sürdürülmektedir. Profesyonel futbolcumuz Hakan Yavuz'un yapılan muayene ve görüntüleme tetkikleri sonucunda sağ quadriceps femoris strain ve kanama saptanmış olup tedavisine başlanmıştır. Profesyonel futbolcumuz Sakıb Aytaç'ın yapılan klinik değerlendirmelerinde diz bağlarında zorlanma ve ödem tespit edilmiş olup rehabilitasyon süreci devam etmektedir. Söz konusu üç futbolcumuz, devam eden tedavi süreçleri nedeniyle Sincan Belediyesi Ankaraspor ile oynanacak müsabakanın maç kadrosunda yer alamayacaktır" denildi.

Yine Muhammet Ömer Çakı, Muğlaspor karşısında bu sezonki 4. ihtarını aldı ve cezalı duruma düştüğü için bu maçın kadrosuna alınmadı.

Sahipsiz köpek sokakta oynarken saldırdı: 7 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

