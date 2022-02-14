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Spor

Elazığspor'da Cafer Aydın dönemi sona erdi

TFF 3. Lig ekiplerinden Elazığspor'da alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Cafer Aydın ile yollar ayrıldı.

IHA14 Şubat 2022 Pazartesi 20:54 - Güncelleme: 14 Şubat 2022 Pazartesi 20:54
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Elazığspor'da üst üste alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Cafer Aydın ve ekibiyle yollar ayrıldı.

Son olarak TFF 3. Lig 1. Grup'un 22. haftası'nda deplasmanda karşılaştığı Karaman Belediyespor'a yenilen ve ateş hattından çıkamayan Elazığspor'da, eleştiri oklarının hedefi olan Teknik Direktör Cafer Aydın ile yollar ayrıldı. Akşam saatlerinde yönetim kuruluyla toplantı yapan Aydın ile yolların ayrılması kararı verildi.

Bordo-beyazlı ekibin yeni hocasını kısa sürede açıklaması bekleniyor.

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