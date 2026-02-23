Elazığspor'da Erkan Sözeri galibiyetle başladı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 27. Haftası'nda deplasmanda karşılaştığı Karaman FK'yı 5-0 mağlup ederek moral bulan Seza Çimento Elazığspor, yeni teknik direktörü Erkan Sözeri'ye de iyi bir hoş geldin hediyesi verdi. Adem Çağlayan'la yolların ayrılması sonrası bordo-beyazlı ekibin bu sezonki 4. çalıştırıcısı olan Sözeri yönetiminde ilk maçında Karaman FK'yı 5-0'la geçen Elazığspor, puanını 40 yaptı ve play-off umutlarını yeniden canlandırdı.

Ayrıca Karaman FK maçıyla yeniden formasına kavuşan Fuat Bavuk, attığı 2 golle bu sezonki gol sayısını 18 yaptı ve kariyer rekorunu egale etti.