Elazığspor'da Fırat Gül dönemi sona erdi

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un 6. haftasında konuk ettiği Batman Petrolspor'a 2-1 yenilen ve rakibiyle aradaki farkın açılmasına engel olamayan Elazığspor'da Teknik Direktör Fırat Gül'le yollar ayrıldı. Kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımızın teknik direktörlük görevini yürüten Fırat Gül ve ekibi ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine ve ekibine bugüne kadar kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.