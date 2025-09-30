İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Eylül 2025 Salı / 8 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,5948
  • EURO
    48,8539
  • ALTIN
    5139.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Elazığspor'da Fırat Gül dönemi sona erdi
Spor

Elazığspor'da Fırat Gül dönemi sona erdi

Elazığspor'da alınan Batman Petrolspor yenilgisi sonrası teknik direktör Fırat Gül'le yollar ayrıldı.

IHA30 Eylül 2025 Salı 17:30 - Güncelleme:
Elazığspor'da Fırat Gül dönemi sona erdi
ABONE OL

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un 6. haftasında konuk ettiği Batman Petrolspor'a 2-1 yenilen ve rakibiyle aradaki farkın açılmasına engel olamayan Elazığspor'da Teknik Direktör Fırat Gül'le yollar ayrıldı. Kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımızın teknik direktörlük görevini yürüten Fırat Gül ve ekibi ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine ve ekibine bugüne kadar kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

ÖNERİLEN VİDEO

MSB'den Preveze Deniz Zaferi paylaşımı: Ufuklarda şan, denizlerde kudret!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.