Elazığspor'da genel kurul tarihi netleşti

Ahmet Feti Yılmaz başkanlığındaki Elazığspor yönetiminin aldığı karar gereği olağan mali ve olağanüstü genel kurul tarihi kesinleşti.

Elazığspor Kulübü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Elazığspor Kulübü Tüzüğünün 16.Maddesinde Genel Kurul Toplantıları başlıklı 1-b ve 1-c bendi gereğince, 17 Haziran 2026 Çarşamba günü Saat 18:00'da Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde gündem maddelerine göre, Olağan Mali ve Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı yapılmasına, toplantı çağrı kararının kulüp internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından ilanına, ayrıca üyelere SMS yolu ile bildirilmesine çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 25 Haziran 2026 Perşembe günü aynı yer ve saatte aşağıdaki gündem maddelerine göre yapılmasına karar verilmiştir" denildi.