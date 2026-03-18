Elazığspor'da hazırlıklar başlıyor

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un 32. Haftası'nda Beykoz Anadolu'yu konuk edecek olan Seza Çimento Elazığspor'da, Ankaraspor maçı sonrası futbolculara verilen 3 günlük izin yarın sona eriyor. Son 5 maçını 13 puanla geçen ve moral bulan Bordo-Beyazlı ekipte, normal şartlarda çarşamba günü başlaması planlanan hazırlıklar Teknik Direktör Erkan Sözeri'nin futbolculara jestiyle bir gün daha uzatıldı. Bordo-Beyazlılar, salı günü oynanacak maçın hazırlıklarına kendi tesislerinde devam edecek.

Öte yandan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Elazığspor'a, Muğlaspor maçındaki olaylardan ötürü 68 bin TL para cezası verildiği bildirildi.