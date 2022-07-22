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Spor

Elazığspor'da teknik direktörlüğe Ramazan Çelik getirildi

Önümüzdeki sezon TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele edecek olan Elazığspor, teknik direktörlüğe Ramazan Çelik'i getirdiğini açıkladı.

IHA22 Temmuz 2022 Cuma 22:11 - Güncelleme:
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Elazığspor teknik direktörlük koltuğuna en son Siirt Özel İdarespor'u çalıştıran Ramazan Çelik'i getirdi.

Yeni sezonda TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele edecek olan Elazığspor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Bordo-beyazlı ekip, teknik direktörlük koltuğuna, Adanalı genç teknik adam Ramazan Çelik'i getirdi.

Çelik ile yapılan görüşmeler neticesinde her konuda anlaşmaya varıldığı bildirildi. Son olarak TFF 3. Lig 3. Grup ekibi Siirt İl Özel İdarespor'u çalıştıran 38 yaşındaki teknik adamla sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı bildirildi.

Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu Futbol Antrenörlüğü Bölümü'nden mezun olan Çelik, antrenörlük kariyerine TFF 3. Lig kulüplerinden Bursa Nilüferspor'da başladı. 3. Lig ve 2. Lig'de mücadele eden bir çok kulüpte görev alan Çelik sırasıyla Bursaspor, Alanyaspor, Gençlerbirliği, Kayserispor, Sivasspor, Giresunspor, Bugsaşspor, Ankara Demirspor, Siirtspor, Bingölspor, Bursa Nilferspor, Siirt Özel İdarespor takımlarını çalıştırdı. Ramazan Çelik son 5 yıldır Mesut Bakkal'ın yardımcı antrenörü olarak görev yapıyordu.

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