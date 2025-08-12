İSTANBUL 31°C / 23°C
Spor

Elazığspor'da transfer: Yasin Arda Midiliç

Elazığspor, Adanaspor'dan genç savunmacı Yasin Arda Midiliç ile 2+1 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

IHA12 Ağustos 2025 Salı 14:38 - Güncelleme:
Elazığspor'da transfer: Yasin Arda Midiliç
Elazığspor, Adanaspor'un 18 yaşındaki stoperi Yusuf Arda Midiliç ile resmi sözleşme imzaladı. Gençlerbirliği altyapısından yetişen ve geçtiğimiz sezon Adanaspor'da 9 kez TFF 1. Lig maçına çıkan 18 yaşındaki Yusuf Arda Midiliç ile her konuda anlaşan bordo-beyazlılar genç oyuncuya 2+1 yıllık imza attırdı.

Ailemize Hoş Geldin Yasin Arda Midiliç başlığıyla Elazığspor resmi sayfasından duyurulan transferde, "Kulübümüz, son olarak Adanaspor forması giyen savunma oyuncusu Yasin Arda Midiliç ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Transferin hem kulübümüze hem de oyuncumuza hayırlı olmasını diler, bordo beyazlı formamızla kendisine başarılar dileriz" denildi.

