İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Kasım 2025 Salı / 21 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,2383
  • EURO
    48,8667
  • ALTIN
    5617.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Elazığspor'dan bahis soruşturması açıklaması
Spor

Elazığspor'dan bahis soruşturması açıklaması

Bahis Soruşturması kapsamında 5 futbolcusu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Elazığspor, yazılı bir açıklama yaptı.

IHA11 Kasım 2025 Salı 10:49 - Güncelleme:
Elazığspor'dan bahis soruşturması açıklaması
ABONE OL

Bahis Soruşturması kapsamında Elazığspor'dan Alperen Aydın, Furkan Köse, Beykan Şimşek, Alpay Koldaş ve Efe Baran Üzüm, PFDK'ya sevk edildi. Gelişmenin ardından Elazığspor Kulübü bir açıklama yayımladı ve sürecin yakından takip edildiğini bildirildi.

Elazığspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından profesyonel liglere yönelik yürütülen bahis soruşturması kapsamında 5 futbolcumuzun Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğine ilişkin bilgi kulübümüze ulaşmıştır. Seza Çimento Elazığspor olarak, Federasyon tarafından tarafımıza iletilen resmi yazışmalar dikkatle incelenmekte, sürecin tüm aşamaları titizlikle takip edilmektedir. Kulübümüz açısından en önemli öncelik, camiamızın ve futbolcularımızın itibarını korumak, sürecin adil ve objektif biçimde sonuçlanmasını beklemektir. Adalet ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde yürütüleceğine inandığımız bu süreçte, kamuoyunun sağduyulu yaklaşım göstereceğine güvenimiz tamdır. Taraftarlarımızdan beklentimiz ise, resmi kararlar açıklanmadan herhangi bir yargıya varılmaması ve sürecin tamamlanmasının sabırla beklenmesidir. Gelişmeler, kulübümüz tarafından yakından izlenmekte olup, resmi bilgilendirmeler şeffaf biçimde kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir" denildi.

ÖNERİLEN VİDEO

HİSAR-D RF'den hedefe tam isabet!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.