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Spor

Elazığspor'dan ilginç Jose Mourinho paylaşımı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Elazığspor, yaptığı ilginç Jose Mourinho paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu.

1 Ekim 2024 Salı 09:42 - Güncelleme:
Elazığspor'dan ilginç Jose Mourinho paylaşımı
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Antalyaspor maçındaki hakem tepkisi gündem olmuştu.

Joe Mourinho maçtaki bir pozisyonu dizüstü bilgisayarında açıp yayıncı kuruluşun yer kamerasının önüne koymuştu.

Hakem Cihan Aydın bu hareketi sonrası Mourinho'yu sarı kartla cezalandırmıştı.

Öte yandan TFF 2. Lig ekiplerinden Elazığspor, Mourinho'nun bu protestosunu esprili bir dille kullandı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Mourinho'nun dizüstü bilgisayarındaki ekrana Elazığspor takımının fotoğrafı montajlandı.

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Elazığspor yaptığı paylaşıma "Herkesin hayran olduğu birileri var, onun bile" notunu düştü.

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