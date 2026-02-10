İSTANBUL 8°C / 5°C
Spor

Elazığspor'dan kadro dışı kararı

TFF 2. Lig ekibi Elazığspor, forvet oyuncusu Fuat Bavuk kadro dışı bırakıldığını duyurdu.

IHA10 Şubat 2026 Salı 17:03 - Güncelleme:
Elazığspor'da forvet oyuncusu Fuat Bavuk kadro dışı bırakıldı.

Seza Çimento Elazığspor'da Batman Petrolspor maçı öncesi sakatlığı gerekçe gösterilerek kadroya alınmayan Fuat Bavuk, teknik heyet ve yönetim kurulunun istişaresi sonrası süresiz olarak kadrodışı bırakıldı. Gol krallığında yer alan ancak son dönem tepki çeken oyuncunun sezonun geri kalan bölümünde forma şansı yönetim kurulunun vereceği ikinci bir karara bağlı.

Elazığspor Kulübü'nden yapılan açıklamada; "Profesyonel futbol takımımız oyuncularından Fuat Bavuk, kulüp iç disiplin talimatına ve takım içi düzenin korunmasına ilişkin belirlenmiş kurallara aykırı tutum ve davranışları nedeniyle, yönetim kurulumuzun kararıyla kadro dışı bırakılmıştır. Kulübümüzün disiplin anlayışı ve kurumsal değerleri doğrultusunda alınan bu karar, kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi.

