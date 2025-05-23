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Spor

Elazığspor'dan Vanspor FK maçı öncesi karar: Bilet fiyatları düşürüldü

Elazığspor Kulübü, Vanspor FK maçı için bilet fiyatlarını düşürme kararı aldı.

IHA23 Mayıs 2025 Cuma 10:22 - Güncelleme:
Elazığspor'dan Vanspor FK maçı öncesi karar: Bilet fiyatları düşürüldü
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Nesine 2. Lig Play-Off 3. turunda Elazığ'da oynanacak olan Vanspor FK rövanş maçının biletleri önceki gün satışa çıkarılmıştı. Rövanş maçını kapalı gişe oynamayı hedefleyen bordo-beyazlı yönetim bilet fiyatlarında ciddi bir düşüşe imza attı ve yeni fiyatlandırmalarda Şanlıurfa, Sivas, Erzurum ve Bursa'nın plaka numaralarını kullandı. Güncellenen fiyatlarla birlikte, kapalı 63, maraton 58, güney kale arkası 25, kuzey kale arkası bilet fiyatları 16 lira olarak belirlendi.

Elazığspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Vanspor maçı biletleri Elazığspor Store ve Batı Kitap Kırtasiye şubelerinden satışa sunulduğu maç günü stadyum gişelerinden de bilet temin edilebileceği kaydedildi.

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