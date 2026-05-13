Elazığsporlu futbolcular Ömer Çakı ve Furkan Köse, taraftardan helallik istedi

Nesine 2. Lig Play-Off finalinde Elazığspor, penaltılar sonucu 1. Lig biletini kaçırırken futbolculardan Ömer Çakı ve Furkan Köse, taraftardan helallik istedi.

IHA13 Mayıs 2026 Çarşamba 11:55 - Güncelleme:
Nesine 2. Lig Play-Off finalinde Muğlaspor'a penaltılarda yenilerek 1. Lig biletini kaçıran Seza Çimento Elazığspor'da, futbolcular büyük üzüntü yaşıyor. Elazığsporlu Ömer Çakı ile Furkan Köse sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla taraftarlardan helallik istedi.

Ömer Çakı mesajında; "Bizi hiç bir zaman hiç bir yerde yalnız bırakmayan. Hakkımızı kimseye yedirmeyen. Bize her koşulda her şartta sahip çıkan şanlı Elazığspor taraftarları size hak ettiğiniz şampiyonluğu veremediğimiz için özür dileriz. Hakkınızı helal edin" ifadelerini kullandı.

Elazığspor'un tecrübeli kalecisi Furkan Köse ise mesajında; "Birlikte aştığımız zorlukları, paylaştığımız sevinçleri, hayatımın en güzel anılarının ortağı oldunuz. Sizlerle geçirdiğim her an benim için çok kıymetliydi. Formayı giydiğim her maçta elimden gelenin fazlasını yapmaya çalıştım. Sezon başında şampiyonluk parolasıyla çıktığımız bu yolda çok istedik maalesef sonunu getiremedik, hep birlikte çok üzüldük. Bu zorlu süreçte hiçbir zaman bizi yalnız bırakmayan başkanımız ve yönetim kurulumuza, her zaman arkamızda olan siz değerli Elazığspor taraftarlarına teşekkür ederim, hakkınızı helal edin" dedi.

