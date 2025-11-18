Elazığsporlu futbolcuların cezaları belli oldu

Bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Elazığsporlu futbolcuların aldıkları cezalar belli oldu. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından yapılan açıklamada, "Alperen Aydın'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, Alpay Koldaş'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına Furkan Köse'nin, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, Beykan Şimşek'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, Efe Baran Üzüm'ün, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. Maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına kara verildi" denildi.