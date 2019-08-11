Eldivenler için üç aday var

Alman file bekçisini yanına zaten iyi bir yedek arayan Siyah-Beyazlılar, sakatlık sonrası temasları yoğunlaştırdı. Kartal’ın kaleci adayları arasında ilk sırada Bursasporlu Muhammed Şengezer’in olduğu iddia edildi. Yeşil-Beyazlı yönetimden genç kaleciyi isteyen Beşiktaş’ın 1 milyon euro ve Bursa’nın istediği bir futbolcuyu vermeye hazır olduğu öğrenildi. Bursaspor’dan gelecek cevabı bekleyen Kartal ayrıca listesinde alternatif olarak bulunan Başakşehir’de ikinci kaleci durumuna düşen Volkan Babacan ve Yeni Malatya’dan ayrılan Ertaç Özbir için de girişimlere devam ediyor.