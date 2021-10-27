Ajansspor 27 Ekim 2021 Çarşamba 18:07 - Güncelleme: 27 Ekim 2021 Çarşamba 18:21

Galatasaray'da tecrübeli kaleci Fernando Muslera bu sezona iyi başlayamadı. Copa America dönüşü dinlenemeden takıma katılan Muslera, birçok maçta kendisinden beklenmeyen hatalar yaptı.

MUSLERA DERBİDE LARİN'İN GOLÜNDE HATALI

10. haftada oynanan Beşiktaş derbisinde Cyle Larin'in attığı ilk golde de zamanlama hatası yapan Muslera bir kez daha eleştirilerin hedefi oldu.

Ajansspor'un haberine göre, Galatasaray'daki performansı tartışılan Fernando Muslera, ülkesi Uruguay ile ilgili önemli bir karar aldı.

2022 DÜNYA KUPASI'NDA VEDA EDECEK

Gelecek yaz 36 yaşına girecek olan Galatasaraylı file bekçisi, Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası sonrası milli takıma veda edecek. Her yıl milli maç aralarında 10 binlerce kilometre yolculuk yapan Fernando Muslera, yorgunluk ve yoğun maç trafiğinde ailesine vakit ayıramamaktan şikayetçi.

129 KEZ URUGUAY MİLLİ TAKIMI'NDA FORMA GİYDİ

Uruguay Milli Takımı'yla ilk maçına 2009 yılında çıkan tecrübeli kaleci, tıpkı Galatasaray gibi ülkesinin de değişilmez isimlerinden biri oldu. 129 maçta Uruguay kalesini koruyan Muslera, 2011'de Copa Amerika şampiyonluğu yaşadı. 2010 Dünya Kupası'nda ise yarı final oynadı.

GALATASARAY'LA 2024'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

2011'den bu yana Galatasaray forması giyen Fernando Muslera'nın sarı kırmızılı kulüple sözleşmesi ise 2024 yazında sona erecek.