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Spor

Eleştiri okları Abdülkadir Ömür'e yöneldi

Abdülkadir Ömür, Trabzonspor - Başakşehir maçında 17 top kaybederek kariyerinin en kötü performanslarından birine imza attı.

17 Ekim 2020 Cumartesi 23:06 - Güncelleme: 17 Ekim 2020 Cumartesi 23:06
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Trabzonspor'un Başakşehir'e 2-0 yenildiği maçta ortaya koyduğu performansla büyük eleştiri toplayan Abdülkadir Ömür, maçı 17 top kaybı ile tamamladı.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun "17 milyon euroluk teklif geldi ancak satmadık" dediği ve bordo mavili camianın büyük umutlar bağladı Abdülkadir, kötü başladığı yeni sezondaki vasat performansını bir adım daha öteye taşıdı.

Başakşehir karşısında tam 17 top kaybı yapan Abdülkadir, 7 de pas hatası yaparak kariyerinin en kötü maç performanlarından birine imza attı.

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