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Spor

Eleştirilerin hedefi oldu! Fatura Vincenzo Montella'ya kesildi

2026 Dünya Kupası ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella eleştirilerin hedefi oldu. İtalyan basını yenilginin ardından Montella'nın tepkilerin odağı olduğunu belirtti. İşte detaylar...

AKŞAM16 Haziran 2026 Salı 09:28 - Güncelleme:
Eleştirilerin hedefi oldu! Fatura Vincenzo Montella'ya kesildi
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2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup olan Türkiye'de, Teknik Direktör Vincenzo Montella eleştirilerin odağına yerleşti. İtalyan basınından Viola News'in haberine göre, turnuvaya büyük umutlarla başlayan A Milliler'de bu şok yenilgi adeta bir fiyasko olarak nitelendirildi. Oyundaki üstünlük ve kaçan onca fırsata rağmen tabeladaki skorun faturası doğrudan İtalyan teknik adama kesildi. Haberde, "Takımın taktiksel tercihleri, bitiricilik sorunu ve kulübe müdahaleleri nedeniyle sert şekilde eleştirilen deneyimli çalıştırıcı, İtalyan medyasında ve Türk futbol kamuoyunda yoğun bir baskı altına girdi. Kalan grup maçları öncesi Montella'nın geleceği ve performansı ciddi şekilde sorgulanıyor" ifadeleri kullanıldı.

  • vincenzo montella
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