2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup olan Türkiye'de, Teknik Direktör Vincenzo Montella eleştirilerin odağına yerleşti. İtalyan basınından Viola News'in haberine göre, turnuvaya büyük umutlarla başlayan A Milliler'de bu şok yenilgi adeta bir fiyasko olarak nitelendirildi. Oyundaki üstünlük ve kaçan onca fırsata rağmen tabeladaki skorun faturası doğrudan İtalyan teknik adama kesildi. Haberde, "Takımın taktiksel tercihleri, bitiricilik sorunu ve kulübe müdahaleleri nedeniyle sert şekilde eleştirilen deneyimli çalıştırıcı, İtalyan medyasında ve Türk futbol kamuoyunda yoğun bir baskı altına girdi. Kalan grup maçları öncesi Montella'nın geleceği ve performansı ciddi şekilde sorgulanıyor" ifadeleri kullanıldı.